Münster -

Von Ulrich Schaper

Das Riesenangebot an Lebensmitteln ist nicht nur luxuriös – sondern vor allem ein Problem. Vieles, was noch essbar ist, landet in der Mülltonne. Initiativen wie Foodsharing haben der Verschwendung den Kampf angesagt. Ein Ortsbesuch auf dem Wochenmarkt in Münster.