„Schlaf gut!“: Die guten Wünsche für die Nacht kommen nicht von ungefähr. Schlaf dient der geistigen und körperlichen Erholung und die Leistungsanforderungen unserer Gesellschaft machen einen erholsamen Schlaf immens wichtig. Wird er dauerhaft gestört, kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen, die im Mittelpunkt des nächsten Franziskus-Forums am 10. Juli stehen.

Wer (krankhaft) schnarcht oder Aussetzer im Schlaf hat, der kann am nächsten Tag nicht ausgeruht und fit sein. Betroffene fühlen sich wie junge Eltern, die mehrfach nachts aufstehen müssen und nicht durchschlafen. Auf Dauer leidet der ganze Körper darunter.

Von Gewichtsreduktion bis Schlafmaske

Der Lungenfacharzt Dr. Arne Wichmann gibt einen Überblick über die Ursachen der Probleme, unter denen zirka vier Prozent der Männer und zwei Prozent der Frauen leiden. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von einer Gewichtsreduktion bis hin zur sogenannten CPAP-Therapie. Hierbei werden die Atemwege mit Hilfe einer Maske durch einen kontinuierlichen Luftstrom offen gehalten.

Eine Anlaufstelle für Betroffene ist oft auch der Hals-Nasen-Ohrenarzt. Prof. Dr. Ralf Heermann informiert über die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten seines Fachgebietes. Mit einer eigens dafür eingerichteten Sprechstunde reagiert das HNO-Zentrum Münsterland auf die stetig wachsende Bedeutung der schlafbezogenen Atemstörungen. Ein Schwerpunkt stellt hier bei die endoskopische Unter suchung der nächtlichen Atem wegsverengung dar.

Mit einer Schiene die Aussetzer unterbrechen

Zahnmediziner können ebenfalls bei den Beschwerden helfen. Mit einer Anti-Schnarch-Schiene können Atemwege freigehalten und der Kreislauf wiederkehrender Aussetzer unterbrochen werden. Wie diese Schienen funktionieren, erläutert der Zahnarzt Dr. Robert Koss aus dem Franziskus-Carré.

Anschließend zeigt der Kardiologe Dr. Jürgen Biermann die große Bedeutung von schlafbezogenen Atemstörungen für unterschiedli che Herz-Kreislauferkrankun gen auf. So leiden rund 30 Prozent aller Bluthochdruck- Patienten an einer Schlafapnoe. Bei der chronischen Herzschwäche liegt der Anteil sogar doppelt so hoch.

In bewährter Weise wird es auch wieder eine „Aktive Pause“ geben, die Ulrike van Lochum und Michelle Wennemann gestalten.