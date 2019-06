Mit dem Gipfel eines Berges verglich Kerstin Steinblum von der Schulpflegschaft den Abschluss, den der zehnte Jahrgang der Geistschule angestrebt hat. „Nicht jeder hat Freude am Aufstieg, manche halten unterwegs an, machen es sich bequem und genießen die Sonne, andere wollen ein Ziel erreichen“, sagte sie. Die Hauptschüler fänden sich „vielleicht in jeder dieser Einstellungen in unterschiedlicher Gewichtung wieder“. Mit dem Schulabschluss hätten letztlich alle „den Gipfel erreicht“.

Der letzte zehnte Jahrgang der Geistschule vor deren Schließung hat am Freitag die Zeugnisse bekommen. Zuletzt gehörten ihm 60 Jugendliche an. Die meisten, so hieß es, haben den Hauptschulabschluss erreicht.

Neue Wege gehen

Für die Schulaufsicht der Stadt erklärte Schulrätin Andrea Kramer, dass diese Zehntklässler den Lehrern von allen Schülern „bestimmt am längsten in Erinnerung bleiben“, weil auch die meisten Lehrer „neue Wege gehen“ werden. Kramer dankte allen Mitarbeitern für „Einsatz, Durchhaltevermögen und Konsequenz, dass sich die jungen Menschen trotz einer kleiner werdenden Schule hier entwickeln konnten“.

Stadtdirektor Thomas Paal sprach von der „Schwelle zum Neuanfang“ (die Primusschule nutzt das Gebäude bald komplett) und zugleich einem „Ende“ (der Schließung der Geistschule). Die Geistschule habe vor allem „durch Integrationsarbeit mit Vorbereitungs- und Förderklassen brilliert“.

Symbolische Übergabe

Schuleiter Peter Tetzlaff: „Mehrere Familiengenerationen sind hier zur Schule gegangen. Auch der frühere Oberstadtdirektor Tilmann Pünder.“ Tetzlaff, der Leiter der Primusschule, Reinhard Stähling und dessen Stellvertreter, Dirk Steding, unternahmen eine symbolische Übergabe mit einem großen Papp-Schlüssel.

Im Namen des Jahrgangs sagte Silva Arakelyan „Dank an die Lehrer für die Kraft, die sie uns gegeben haben, für die Ausdauer, mit der Sie uns unterrichtet haben und die Geduld, die Sie mit uns hatten“. Die besten Zeugnisse erreichten Lisa-Anna Brinkmann, Kevin Hardensett und Ali Mshko.