So voll, so fröhlich-lebendig erlebt man den Platz vor St. Lamberti an einem Sonntag nur selten. Der Grund dafür: Hunderte Christen waren der Einladung von Reinhard Möninghoff, Günther Weigand und Dr. Ludger Winner zu einem Festhochamt anlässlich der Feier ihres Goldenen Priesterjubiläums gefolgt. Im Anschluss an die würdige Feier hatten die drei emeritierten Pfarrer die Menschen zu einem Imbiss bei Bratwurst und kalten Getränken vor der Kirche eingeladen.

Schon vor Beginn des Festhochamts zeigten nicht nur die volle Kirche St. Lamberti, in der Dutzende Besucher keinen Sitzplatz mehr fanden, sondern vor allem viele lächelnde Gesichter, wie gut und gleichzeitig präsent all die Erinnerungen an die drei Priester sind, die seit nunmehr fünf Jahrzehnten gleichermaßen Diener, Ratgeber sowie auch Hirten der Menschen sind.

Man feiere heute 150 Jahre gelebtes Priestertum, erinnerte Domkapitular Hans-Bernd Köppen gleich zu Beginn des Festhochamts an die Verdienste der drei Pfarrer, denen Köppen nicht nur die Grüße verhinderter Kirchenvertreter ausrichtete, sondern vor allem die vielen Begebenheiten in den Fokus rückte, in denen er als junger Pfarrer bereits den drei Geehrten begegnet sei.

„50 Jahre, das ist kein persönlicher Verdienst, sondern Anlass Christus zu danken“, merkte Dr. Ludger Winner für sich und seine Priesterkollegen bescheiden an.

Pfarrer Dr. Antonius Hamers, der Leiter des Katholischen Büros NRW, erinnerte wenig später an das Jahr 1969, in dem Mönninghoff, Weigand und Winner ihre Priesterweihe erhalten hatten. Rausch und Rebellion, so habe er gelesen, seien vorherrschende Begriffe dieser Zeit gewesen. Es sei das Jahr der Mondlandung, aber auch der Premiere der Sesamstraße gewesen, sorgte Hamers bei vielen Anwesenden für ein Schmunzeln.

Das Schlusswort sprach dann wieder Dr. Winner: „Wir möchten uns bedanken, bis heute haben wir unseren Dienst mit großer Freude verrichten dürfen.“