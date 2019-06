Eintrittskarte in die Zukunft gelöst

Münster -

Im Rathausfestsaal erhielten am Samstag 70 Schülerinnen und Schüler der Hildegardisschule ihr Abiturzeugnis. Nach einem Gottesdienst in der Jugendkirche „effata“ begrüßte Bildungsgangleiterin Silke Hüppe die Festgemeinschaft. Schulleiterin Vera Brox freute sich, dass sie zum ersten Mal als Schulleiterin zu einem Abiturjahrgang sprechen durfte. Vor einem Jahr hätte sie diese Vorstellung noch für abwegig gehalten, heißt es in einer Pressemitteilung.