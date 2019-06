Lebendige Geschichte erlebt

„Haithabu“ war zur Zeit der Wikinger ein bedeutender Handelsort. Archäologen entdeckten im 20. Jahrhundert Schiffs-, Holzhaus- und Kleidungsreste, Werkzeuge und Waffen. Das heutige Weltkulturerbe nahe der dänischen Grenze war auch bei den Frühmittelalter- und Wikingertagen auf dem Mühlenhof Thema.

Etwa 140 Darsteller aus mehreren Bundesländern stellten am Samstag und am Sonntag in einer nachempfundenen Zeltstadt die Wikinger-Epoche (Jahre 700 bis 1060 Chr.) im Freilichtmuseum nach. „Wir sind sehr auf das Handwerk dieser Zeit ausgerichtet. Die Tage sollen musealen Charakter haben“, sagte Jonas Overs aus Laer, der die Zeltstadt maßgeblich organisiert. „Alle kennen sich hier. Manche betreiben es als Hobby – sie haben zum Beispiel über die Zeit gelesen, informieren sich in Museen und lassen sich dort Dinge erklären.“

Wikingertage auf dem Mühlenhof 1/31 Etwa 140 Darsteller stellten am Wochenende im Freilichtmuseum Mühlenhof in einer nachempfundenen Zeltstadt die Wikinger-Epoche (700 bis 1060) nach. Foto: klm

Andere Darsteller indes arbeiten hauptberuflich mit historischem Handwerk. Stefan Wiedemann aus Bür­stadt in Hessen etwa fertigt Rekonstruktionen für Museen an. „Hier zeige ich Umhängetaschen, wie sie in Haithabu gefunden wurden“, sagt er. „Die Wikinger haben sie aus Seehund- und Robbenfell gemacht, weil es für sie die einzige Möglichkeit war, etwas wasserdicht herzustellen.“ Wiedemann setzt als Alternative recycelte Ledermäntel als Material ein.

Leinen- und Woll-Kleidung trug fast jeder Darsteller – die Materialien jener Zeit. „Wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen und experimentieren mit Materialien“, so Overs. Schmiede schlugen mit dem Hammer für das Publikum Pfeilspitzen, Farbdruck mit Handdruckstempeln wurde gezeigt und „Nadelbinding“ – eine Bindetechnik, mit der Mützen und Socken hergestellt wurden.

Zum Kauf an- geboten wurde Glasschmuck nach Vorlage von Originalen – von Slawen, aus Gotland und . . . aus Haithabu. Sabine Menn aus Erndtebrück hat unter ihren bunten Motivperlen eine imitierte aus jener Epoche, die, so sagt sie, „zwischen 1987 und 1989 auf dem freigelegten Domherrenfriedhof in Münster entdeckt worden ist“.

„Wir wollen, dass die Leute lebendige Geschichte erleben können“, betont Overs. Dazu gehörten auch Modenschauen und Kampfvorführungen. „Wir bauen die meisten Waffen sporttauglich um. So, dass sie niemanden verletzen können.“ Also Schwerter, Säbel, Messer, Lanzen, Äxte sowie die dänische Doppelaxt. Sie hat einen so langen Griff, dass sie „mit beiden Händen geführt werden muss“.