Muntere Maulwurfsgeschichte auf der Schubkarre

Es ist heiß an diesem Sonntagnachmittag in Wim Weppelmanns Garten. Für die Kinder scheint das aber kein Problem zu sein. Geduldig sitzen sie auf ihren Stühlen und warten, dass die Vorstellung beginnt. Auf dem Programm steht das Figurentheaterstück „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ – aufgeführt vom Krokodil-Theater, das seine Bühne auf eine Schubkarre gebaut und diese dann auf die richtige Bühne gestellt hat, sodass jeder einen guten Blick auf das Geschehen hat.

Ort der Handlung ist ein Garten, also müssen auch Bäume her. Diese sind mit einem Mikrofonständer und einem umgedrehten Rechen schnell improvisiert. Sogar an ein Vogelnest mit ausklappbaren Jungvögeln hat man gedacht. Und die Wiese, auf der der Maulwurf gerade seinen Hügel aufwirft, als ihm das Missgeschick passiert, hat ebenfalls auf der Schubkarre Platz. Die beteiligten Tiere wiederum holt die Puppenspielerin irgendwo aus dem Nichts hervor. Denn plötzlich sind sie da, die Taube, das Pferd, der Hase, die Kuh und das Schwein. Und alle müssen sich einer Art Fäkalientest unterziehen, wobei die Kuh mit ihrer eher flüssigen Konsistenz beim Publikum am besten anzukommen scheint.

Das Stück beruht auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Werner Holzwarth und Wolf Erlbruch, das 1989 veröffentlicht wurde und sich schnell zu einem internationalen Bestseller entwickelte. Dass die Geschichte auch auf der Puppenbühne bestens funktioniert, demonstrierte das Krokodil-Theater mit seinen putzigen Figuren und dem charmanten Spiel von Hendrikje Winter.