Der 31-Jährige war gegen 22.45 Uhr im Bereich Von-Vincke-Straße unterwegs, als plötzlich die beiden Unbekannten auf der Straße auftauchten. Einer der Täter griff unvermittelt in die Hosentasche des Opfers und zog das Mobiltelefon heraus, berichtet die Polizei.

Als der 31-Jährige den Diebstahl bemerkte, lief er hinter den Personen her und sprach sie an. Daraufhin warf einer der beiden Unbekannten mit einer Bierflasche nach dem Mann und traf ihn am Rücken. Danach flüchten die beiden Täter.

Die Unbekannten sind 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und haben laut Polizeibericht eine dunkle Hautfarbe. Einer der Täter trug ein schwarzes T-Shirt mit weißen Streifen. Der zweite Täter hatte weiße Bandagen um die Hände gewickelt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/275-0 entgegen.