Am Dienstag (2. Juli) zelteten erneut Studierende auf dem Schlossplatz, um auf die Wohnraumlage aufmerksam zu machen. Dieses Protestcamp wird von den Studierendenvertretungen der Universität, der Fachhochschule und der Katholischen Hochschule initiiert, heißt es in einer Ankündigung.

Wohnraumreferentin Paula Aguilar Sievers sagt: „Die Mieten auf dem Wohnungsmarkt lassen sich für den großen Teil der Studierenden kaum stemmen, und die Wohnheime sind voll. Münster sollte als Hochschulstadt für alle da sein.“ Gerade für Erstsemester sei das eine Hürde, so Sievers.

„Das studentische Wohnen in Münster hat in diesem Jahr herbe Rückschläge erlitten. Zum kommenden Wintersemester stehen mehrere Hundert Wohnheimplätze aufgrund von Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung“, so Luca Horoba, ebenfalls Referent für Soziales und Wohnraum. Darüber hinaus habe das Studierendenwerk etwa 400 Plätze am Germania Campus, am Lilienthalweg und an der Loddenheide verloren.

Studierende zahlen immer mehr

Die Finanzierung des Studierendenwerks müsse immer mehr von den Studierenden getragen werden. Die zu entrichtende halbjährliche Abgabe für die Aufgaben des Studierendenwerks sei mit knapp 100 Euro enorm hoch. Ein weiter Anstieg sei nur eine Frage der Zeit, so Horoba. „Stadt und Land müssen dringend Bauflächen zur Verfügung stellen, damit der studentische Mietmarkt entlastet werden kann“, fordern die Studierenden.