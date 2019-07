Feierstunde am Schillergymnasium

Münster -

In einer Feierstunde hat das Schillergymnasium Münster drei Absolventen des „Gemeinsamen Lernens“ entlassen. An der Schule gibt es seit 2011 Klassen, in denen Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zusammen mit Schülern des Gymnasiums lernen, wie die Schule mitteilt.