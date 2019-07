Von positiven Visionen leiten lassen

Insgesamt 61 Schüler haben in den zurückliegenden drei Jahren ihre Ausbildung in der „Gymnasialen Oberstufe Technik“ in einem der Bereiche Bautechnik, Elek­trotechnik, Maschinenbautechnik, Chemie/Chemietechnik oder Mathematik/Informatik absolviert. Weitere 17 Absolventen stammen aus dem Bereich der „Informationstechnischen Assistenten“ mit gymnasialem Abschluss, wie die Schule mitteilt.

Hermann Fischer, Koordinator der „Gymnasialen Oberstufe Technik“, ermunterte die Schüler in seiner Rede eindringlich, sich in ihrem Leben für ein friedliches Zusammenleben zu engagieren, sich von positiven Visionen leiten zu lassen, wie sie etwa von der „Fridays for Future“-Bewegung verkörpert werden, und sich nicht vom europa- und friedensfeindlichen Denken der zur Zeit erstarkten reaktionären Kräfte Europas beeinflussen zu lassen.

Auch Barbara Hüser, Koordinatorin der „Informationstechnischen Assistenten“ innerhalb der gymnasialen Oberstufe, äußerte ihren Respekt vor den Leistungen ihrer Schüler, die während ihrer Ausbildung ein umfangreiches IT-Programm und Praktika zu absolvieren hatten. Von vielen Lehrern und Koordinatoren gab es lobende Worte für die vergangenen Jahr – und vor allem Glückwünsche zum bestandenen Abitur.