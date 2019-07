Manche Arzneien nicht lieferbar

Die Folgen von Eichenprozessionsspinnern und Insektenstichen sind unübersehbar: starker Juckreiz, Hautrötung mit Bildung von Quaddeln und Bläschen. Die Apotheker in Münster haben momentan eine Menge Arbeit.

Zwischenzeitliche Lieferengpässe für die Behandlung mit Antihistaminika sind offensichtlich überwunden, dafür gebe es aber Schwierigkeiten bei der Beschaffung von einigen Medikamenten für Bluthochdruck und Antibiotika, betont Angelika Plassmann, Sprecherin der Apotheken in Münster. Auch ein Impfstoff gegen Gürtelrose sei nicht lieferbar, obwohl diese Impfung gerade für Menschen ab 60 Jahren empfohlen werde. Vor Anfang 2020, sagt Plassmann, sei nicht mit genügend Nachschub zu rechnen.

„ Ich finde es in diesem Jahr extrem. Ich finde es in diesem Jahr extrem. “ Angelika Plassmann, Sprecherin der Apotheken in Münster

Die Apotheken in Münster haben momentan gut zu tun. „Ich finde es in diesem Jahr extrem.“ Normalerweise beschäftigen sie sich kurz vor den Sommerferien mit dem Inhalt von Reiseapotheken, mit infizierten Insektenstichen, mit Magen- und Darminfekten sowie mit Sonnenschutzmitteln.

Viele Kunden mit Juckreiz und Stichen

Momentan ist alles anders: „Ein Drittel aller Kunden kommt mit einem Juckreiz und Stichen zu uns“, stellt Angelika Plassmann fest. Sie rät, in solchen Fällen Antiallergika oder Cremes einzusetzen, um unter anderem den Juckreiz zu lindern. „Wir schauen uns die Stiche an und raten auch zum Arztbesuch.“ Ein Angelsportler und ein Rennradler waren in den vergangenen Tagen die schwersten Fälle, die Angelika Plassmann in Verbindung mit den Auswirkungen des Eichenprozessionsspinners versorgt hat.

Lieferengpässe nehmen zu

Während aber beispielsweise antiallergische Augentropfen wieder im Handel sind, verzeichnet die Apothekerin insgesamt eine Zunahme von Lieferengpässen für Medikamente. Sie vermutet, dass einige Rohstoffe für Medikamente nicht lieferbar sind und Produktionsprobleme der Hersteller zu Ausfällen führten. Vielleicht sei im Vorfeld auch unterschätzt worden, welche Mengen von bestimmten Medikamenten benötigt werden.

Kostendruck im Gesundheitswesen mit verantwortlich

Plassmann macht aber auch den enormen Kostendruck im Gesundheitswesen für die Lieferengpässe verantwortlich. Die Krankenkassen handelten mit den Pharmafirmen entsprechende Rabattverträge aus, die die Krankenkassen aber nicht offenlegen müssten, kritisiert die Sprecherin. „Wir müssen dagegen den Krankenkassen unsere Rabatte mitteilen.“ Plassmann ist überzeugt, dass die Hersteller von Medikamenten ihre Produkte lieber in Länder verkaufen würden, in denen der Kostendruck keine Rolle spiele.

Ältere Patienten zunehmend verunsichert

Angelika Plassmann, die mit ihrem Kollegen Max Eberwein in Münster vier Apothekenstandorte betreibt und 80 Mitarbeiter beschäftigt, berichtet in diesem Zusammenhang von einer zunehmenden Verunsicherung gerade älterer Patienten. Wenn diese ein neues Präparat einnehmen müssen, weil ihr gewohntes Medikament nicht lieferbar ist, spiele teilweise die Tablettenfarbe eine Rolle. Dabei seien die Produkte häufig absolut identisch, betont die Apotheken-Sprecherin. Ein Medikamentenwechsel aufgrund eines Lieferengpasses zeigt aber auch in den Apotheken Nebenwirkungen: Auf jedem Rezept muss nachgewiesen werden, dass ein bestimmtes Medikament nicht lieferbar gewesen sei. Angelika Plassmann rät den Kunden in der Apotheke, regelmäßig beim Arzt für eine Folgemedikation vorzusprechen.