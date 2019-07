Die Münsteranerin war mit dem Pedelec gegen 9.10 Uhr in Richtung Nienberge unterwegs. Ein Teilstück des Radweges war durch eine Baustellengrube blockiert, berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 77-Jährige an der gesicherten Baustelle vorbei und fiel dabei aus bislang unklarer Ursache in die Grube hinein.

Die Münsteranerin wurde geborgen und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Alarmierte Polizisten sperrten die Steinfurter Straße für die Rettungsmaßnahmen in stadtauswärtiger Richtung komplett. Das Pedelec stellten die Beamten sicher.