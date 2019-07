Für die Erneuerung des Durchlasses der Hunnebecke unter der B 54 in Nienberge muss das Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster ab Mittwoch (3. Juli) die Verkehrsführung ändern. Die Vorbereitungen werden tagsüber außerhalb der Stoßzeiten des Berufsverkehrs durchgeführt und sollen am Samstag (6. Juli) abgeschlossen sein, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Die B 54 ist dann bis Ende August in beide Fahrtrichtungen nur einspurig verfügbar. Zudem bleibt die Auffahrt Nienberge in Richtung Gronau gesperrt.

Größerer Durchlass für den Bach

Das Amt für Mobilität und Tiefbau erneuert seit Ende Mai den Durchlass des Baches Hunnebecke unter der B 54 in Nienberge. Die Maßnahme dient dem Hochwasserschutz. Während des Starkregens am 28. Juli 2014 war das Baugebiet Waltruper Weg in Nienberge überflutet worden.

Der vorhandene Durchlass für den Bach mit einem Durchmesser von 1,2 Meter wird nun durch eine neue Rohrleitung mit 2,4 Meter Durchmesser ersetzt.