Münsterische Designerin stellt in Berlin aus

„Die Messe ist wirklich spannend. Ich präsentiere hier meine erste Frühjahr-Sommer-Kollektion und hatte schon viele interessante Gespräche mit Händlern, die sich vorstellen können, meine Mode in ihr Sortiment aufzunehmen – und das sogar europaweit“, sagt Lisa Marie Weidling.

Die Designerin gründete ihr Label im vergangenen Jahr nach ihrer Ausbildung zur Produktmanagerin für Modedesign und Bekleidung. Die Stücke werden in Münster konzipiert und entworfen und anschließend in der Türkei fair produziert, heißt es in einer Pressemitteilung.