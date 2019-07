Einer dieser Täter, ein inzwischen verstorbener Pfarrer, der wegen Missbrauchs von Minderjährigen rechtskräftig verurteilt und immer wieder aufs Neue versetzt worden war, lebte als Emeritus in Münster und war in Heilig Geist seelsorgerisch tätig. Der ebenfalls emeritierte Pfarrer Ulrich Zurkuhlen kannte ihn gut.

Vielleicht hat dieser persönliche Umstand Zurkuhlen dazu bewegt, bei seiner Predigt am vergangenen Sonntag in der Kirche Heilig Geist den Fokus auch auf die Täter zu lenken. Vielleicht ist es der gefühlte Generalverdacht gegenüber Klerikern, der Zurkuhlen gelenkt hat. Seine Ausführungen über Vergebung auch für Priester, die Minderjährige sexuell missbraucht haben, empörten zahlreiche Gottesdienstbesucher und führten zu einem Eklat in Heilig Geist.

Zurkuhlen sprach, als zunächst ein Teil des Chores und später rund 70 Gottesdienstteilnehmer unter lautem Protest die Kirche verließen. Einige unterbrachen die Predigt und wollten mit ihm diskutieren. Es wurde laut und hektisch vor dem Altar. Zurkuhlen brach seine Predigt ab. Endlich.

Im Gespräch mit dem Internet-Portal „Kirche-und-Leben.de“ beklagt Zurkuhlen, dass er mit seiner Stimme nicht gegen „den schreienden Mob“ angekommen sei. Er habe seinen Standpunkt und vor allem die biblisch so wichtige Bedeutung von Vergebung nicht darlegen können.

Ja, die Vergebung ist wesentliches Element der christlichen Glaubenslehre. Vergeben aber können nur – wenn überhaupt bei Missbrauchsfällen – die Opfer. Niemand sonst. Die Vergebung steht hier nicht an erster Stelle. An erster Stelle stehen die Opfer, denen das Wort zu geben ist.

Will man sich diesem hochsensiblen Thema nähern, geht das nur behutsam, mit viel Empathie und vor allem – im Dialog. Zurkuhlen wählte mit der Predigt, also bildlich gesprochen mit der Botschaft von der Kanzel herab, gerade vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Vertuschungspraxis der Kirche den falschen Weg.

Die protestierenden Gottesdienstbesucher in Heilig Geist zeigen, dass den Menschen in Sachen Missbrauch zuzuhören ist. Sie müssen die Möglichkeit der Anteilnahme haben. Und des Widerspruchs.

Gut, dass in Heilig Geist am Montagabend über diese Predigt gesprochen wird.

Ralf Repöhler