„AaSeerenaden“: Auftakt bei prächtigem Sonnenschein

Feuerzauber:

Ein viertelstündiges Großfeuerwerk gibt es am Samstagabend (6. Juli) um 22.30 Uhr nach dem Konzert des Sinfonieorchesters. Hundert Meter hoch steigen die Lichtgeschosse über den Aasee. Bis zu 20 Feuerwerksraketen rasen jede Sekunde in die Sommernacht. „Kugel- und italienische Zylinderbomben“, heißt es im Expertenjargon der Feuerwerker, „modernste Mehrschlag- und Salvenfächerbatterien.“ Einiges ließ die Zuschauer schon in den Vorjahren bei den AaSeerenaden die Luft anhalten. Jetzt sind Goldregenstürze, „Silver Glitterings“ oder „Zwillingsbomben mit Palmeneffekten“ im Programm. Ein himmlischer Feuerzauber also.