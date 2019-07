Nach 89 Jahren ist Schluss

Münster -

So mancher hatte eine kleine Träne im Augenwinkel, denn am Wochenende hieß es endgültig Abschied nehmen von der Geistschule. So waren ehemalige Schüler, Lehrer und Freunde eingeladen worden, um noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen oder „sich zu vernetzen“, wie Schulleiter Peter Tetzlaff bei der Begrüßung anregte. „Aber es ist kein Abschied von der Schule und dem Gebäude, sondern nur von dem Namen“, so der Schulleiter. Denn die Primusschule werde die Räume nun wieder mit Leben füllen.