Auch künftig den Idealen treu bleiben

Münster -

Im Rahmen einer stimmungsvoll gestalteten Entlassfeier verabschiedete das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium am Samstag insgesamt 149 erfolgreiche Abiturientinnen und Abiturienten, denen Schulleiterin Anette Kettelhoit im Namen der gesamten Schulgemeinde herzlich gratulierte. Sie erinnerte in ihrer Begrüßungsrede an die Französische Revolution und die aus ihr hervorgegangene Erklärung der Menschenrechte und forderte die Abiturienten auf, diese weiterhin zu beherzigen und ihren Idealen treu zu bleiben.