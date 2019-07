Songwriter und Publikum trotzen dem Regen

Einmal mehr gab es an diesem Samstag in Münster Open-Air-Musik en masse. Die Veranstalter des „Treibgut“-Festivals hatten den Beginn ihrer Veranstaltung am Schlossgarten-Pavillon ganz bewusst etwas verschoben: Wer von der „Grünflächenunterhaltung“ auf der Promenade kam, konnte direkt im Schlossgarten die nächste Portion Live-Musik erleben. Nur das Wetter passte nicht zur Musik unter freiem Himmel: Die Picknickwiese lud unterm Nieselregen nicht zum gemütlichen Sitzen ein – deshalb rückten Zuschauer und Musiker unter dem Dach des Pavillons einfach etwas enger zusammen.

Und die Zuhörer kamen wieder in Scharen. „Krass, dass ihr trotz des Wetters gekommen seid“, freute sich Newcomerin Aminta, die als erste aufspielte. Im Laufe des gelungenen Konzerts kamen noch das Duo Couscous sowie Luisa Laakmann aus Oelde und die freche Marie Diot aus Hannover auf die Bühne. Viel gute Musik und gute Stimmung gab es – und das, obwohl der Platz im Pavillon dann doch nicht ganz für alle reichte. Manche machten es sich deshalb sogar unter Planen auf der Wiese gemütlich.

Sängerin Aminta legte zunächst mit Ukulele los, wechselte dann aber zur E-Gitarre. Sie gefiel mit guter Stimme und ansprechenden Songs auf Englisch, wobei sie die Fans zum Mitsingen ermunterte. Sie ließen sich nicht lange bitten. Beim Mann-Frau-Duo Couscous ging es ähnlich: er filigraner Gitarrist, sie stimmgewaltige Sängerin. Abwechslungsreiche Songs, die zurecht gut ankamen.

Bei Luisa Laakmann und Marie Diot gab es auch deutsche Texte. Wobei Diot lässig an den Klaviertasten plaudernd Comedy-Elemente einbaute – zeitweise schien es, als sie würde mehr spontan sprechen als singen. Beziehungsstress löst sich bei der bebrillten Musik-Komödiantin lässig in coole Alltagsironie auf. „Vielleicht wird alles wieder gut, wenn wir nur noch Gemüse essen.“

Luisa Laakmann gefiel mit ihrer ganz eigenen Melange aus Emotion und Humor, alles höchst souverän und professionell in der Performance.