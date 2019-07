Der Sommerleseclub ist ein Selbstläufer. In diesem Jahr findet die 13. Auflage statt. Ohne Sponsoren wäre dieser Erfolg allerdings nicht möglich. Am Montag trafen sich die Unterstützer in der Stadtbücherei. Als kleines Dankeschön gab es neben vielen lobenden Worten ein Täfelchen Schokolade. Erstmals wird in diesem Jahr beim Sommerleseclub nicht mehr zwischen Schülern der Grund- und der weiterführenden Schulen unterschieden. Der offizielle Start der Buchausleihe ist am heutigen Dienstag, 9. Juli. Die Logbücher müssen bis einschließlich Dienstag, 27. August, wieder in der Bücherei abgegeben werden. Die Abschlussveranstaltung findet am 4. September in der Volksbank statt.