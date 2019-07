„Kein Plastik in die Biotonne“, appellieren die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) seit fast zwei Jahren im Rahmen der „Aktion Biotonne Münster“ an die Münsteraner. Seitdem hat sich bereits eine Menge getan, und viele Bürger verzichten auf Plastiktüten und kompostierbare Folienbeutel, heißt es in einer Mitteilung der AWM. „Auch diese Folienbeutel zersetzen sich nicht vollständig im Verwertungsprozess und hinterlassen im schlimmsten Fall, genauso wie Plastiktüten, kleinste Partikel im Kompost“, erläutert Volker Gaasch von den AWM. Der Abfallberater gibt Tipps, wie man auch im Sommer ohne Plastik- und Folienbeutel Gerüchen und Madenbildung in der Biotonne vorbeugen kann.

Madenbildung verhindern

Durch hohe Temperaturen und Feuchtigkeit können Bioabfälle unangenehm riechen. Außerdem entsteht ein optimales Mikroklima für die Entwicklung von Maden. Bioabfälle bieten den Larven ein reichhaltiges Buffet. Maden sind ungefährlich, in der Biotonne möchte man sie trotzdem nicht haben. Die Entstehung der Maden beginnt meistens schon in der Küche, nämlich dann, wenn Fliegen auf den dort gelagerten Lebensmitteln ihre Eier ablegen.

Draußen sollte die Biotonne nicht in der Sonne, sondern an einem schattigen Platz stehen. Apfel- und Bananenschalen unbedingt großzügig in Zeitungspapier oder in eine Papiertüte packen, so dass sich keine Feuchtigkeit entwickeln kann. Ein Biofilterdeckel kann zusätzlich auf die Biotonne montiert werden. Er schließt sie dicht ab, hemmt die Geruchsbildung und macht es den Fliegen schwer, in die Tonne zu gelangen.

Bei Fragen hilft der AWM-Kundenservice unter ✆ 02 51/60 52 53 weiter. Infos zur Biotonne gibt es im Stadtportal unter www.awm.muenster.de.