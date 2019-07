Zeitweise bildeten sich am Dienstag kleine Menschentrauben an der Warendorfer Straße. Passanten verfolgten interessiert den Fortschritt der Abrissarbeiten zwischen Karlstraße und den „Gezeitenland“-Neubauten (wir berichteten). Drei Wohnhäuser – ungefähr errichtet zwischen 1890 und 1907 – weichen dort im Auftrag des Eigentümers, der sie vor einiger Zeit gekauft hat. Die Hausnummern 18 und 20 haben sich bereits in Schutthaufen verwandelt, von der Nummer 22, die sich durch Stuckelemente und einen Erker hervorhob, stand am Nachmittag nur noch ein Reststück. „Dafür macht keiner ein Bürgerbegehren“, machte sich eine Anwohnerin kopfschüttelnd gegenüber unserer Zeitung Luft.