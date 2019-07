Das Landgericht Münster hat die Hauptverhandlung gegen drei Männer terminiert, denen schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird. Der Prozess gegen einen 38-jährigen und einen 50 Jahre alten Mann aus Münster sowie einen 52-Jährigen aus dem Kreis Warendorf soll am 30. August (9 Uhr) vor der 21. Großen Strafkammer beginnen. Sechs weitere Verhandlungstage sind angesetzt. Das Urteil könnte dann am 26. September gesprochen werden. Alle drei Angeklagten sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Ihnen drohen Freiheitsstrafen zwischen zwei und 15 Jahren.

Der Fall hatte in Münster Wellen geschlagen: Denn der 38-Jährige ist in der lokalen Sport- und Musikszene hinlänglich bekannt. Ihm werden acht Fälle von Kindesmissbrauch vorgeworfen. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft elf Taten angeklagt, bei denen die Opfer – fünf Jungen – zwischen elf und 13 Jahre alt waren. Der 38-Jährige soll die Kinder im Rahmen von Freizeitaktivitäten kennengelernt haben.