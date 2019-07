Jetzt kommen die großen Brocken

Geschäftszahlen sind wichtig, aber sie geben nur bedingt Auskunft darüber, vor welchen Herausforderungen ein Unternehmen steht. Also: Die städtische Tochterfirma Wohn- und Stadtbau schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einer Bilanzsumme von 342 Millionen Euro ab, im Jahr zuvor waren es „nur“ 308 Millionen. Der Gewinn sank von 9,3 auf 8,2 Millionen Euro, bei den Investitionen in Neubaubereich schlugen 54 Millionen Euro (2017 waren es 42 Millionen Euro) zu Buche, bei den Instandsetzungsmaßnahmen waren es 8,4 Millionen Euro (8,9 Millionen).

Doch die eigentliche Zahl, die die Öffentlichkeit interessieren dürfen: 2018 hat die Wohn- und Stadtbau 241 Wohnungen fertiggestellt, 117 mehr als im Jahr zuvor. Dies hängt damit zusammen, dass das Projekt York-Höfe auf dem ehemaligen TÜV-Gelände an den Markt gegangen ist. 191 Wohnungen wurden dort geschaffen.

670 Mietwohnungen auf Kasernenfläche

In 90 Unternehmensjahren waren die York-Höfe das bislang größte Bauvorhaben der Wohn- und Stadtbau. Doch jetzt steht ein Projekt an, das mehr als drei Mal so groß ist. Ab 2020 möchte die Wohn- und Stadtbau auf einem 29.000 Quadratmeter großen Grundstück im Norden der Gremmendorfer York-Kaserne unter anderem 670 Mietwohnungen bauen.

Das Projekt ist so groß, dass die Wohn- und Stadtbau ein Generalunternehmen mit Planung und Bau beauftragen wird. „Das Paketvergabe-Verfahren läuft gerade“, so der Geschäftsführer Dr. Christian Jaeger.

Was den Geschäftsführer schon mal positiv stimmt: Das Interesse an einer Auftragsübernahme sei sehr groß, was Jaeger als Indiz dafür bewertet, dass dieses Mammutprojekt trotz der unübersehbaren Engpässe in der Bauwirtschaft umgesetzt werden könne.

Gewaltige Investitionstätigkeit

Gleichwohl hat die Wohn- und Stadtbau in ihrer Planung Baupreissteigerungen von zwei bis fünf Prozent im Jahr einkalkuliert. Der Bauherr steht bei den Konversionsprojekten – neben der York-Kaserne in Gremmendorf ist dies die Oxford-Kaserne in Gievenbeck – ganz erheblich unter Zeitdruck, weil die insgesamt 550 Sozialwohnungen an beiden Standorten bis Sommer 2023 fertiggestellt sein müssen, damit ein großzügiger Preisnachlass, den der Bund beim Verkauf des Grundstückes gewährt hat, nicht verfällt.

Trotz der gewaltigen Investitionstätigkeit will die Wohn- und Stadtbau ihr Kerngeschäft, nämlich die Pflege des Bestandes mit knapp 7000 Wohnungen (davon 6000 eigene) nicht vernachlässigen. „Wir tun das eine, ohne das andere zu lassen“, so Jaeger.

Bis heute könne das Unternehmen die Selbstverpflichtung einhalten, auch bei den nicht öffentlich geförderten Wohnungen zehn Prozent unter der Vergleichsmiete zu bleiben.

Im Durchschnitt zahlen Mieter der Wohn- und Stadtbau eine Nettokaltmiete von 5,73 Euro je Quadratmeter im Monat.