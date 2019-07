Das Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster beginnt am Montag (15. Juli) im Kreuzungsbereich Weseler Straße / Inselbogen / Kappenberger Damm nahe der Autobahnauffahrt Münster-Süd die Geh- und Radwege barrierefrei auszubauen, zudem erhält die Fahrbahn eine neue Deckschicht. Die Weseler Straße kann im Bereich Inselbogen passiert werden.

Die großräumigen Umleitungen für den Autoverkehr führen stadteinwärts von der B51 aus über die Weseler Straße und Geiststraße zur Hammer Straße, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Vom Kappenberger Damm führt der Weg über die Geringhoffstraße und Mersmannstiege zur Weseler Straße. Von der Weseler Straße zur Hammer Straße geht es über die Umgehungsstraße (B 51). Das Amt für Mobilität und Tiefbau bittet die Verkehrsteilnehmer, sich auf diese Situation einzustellen.

Der Auto- und Radverkehr kann im Bereich Inselbogen nicht aufrechterhalten werden, da die Arbeiten inmitten der Fahrbahn durchgeführt werden. Die Zugänge zu den anliegenden Grundstücken bleiben jederzeit fußläufig und mit dem Fahrrad erreichbar. „Der Fußgänger- und Radfahrverkehr wird über den Parkplatz vor der Sparkassenfiliale an der Baustelle vorbeigeführt“, heißt es. Der Parkplatz steht während der Bauzeit nicht zur Verfügung. Die Taxistellplätze werden an die Weseler Straße in Höhe der Hausnummer 249 verlegt.