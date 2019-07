Die Maus besucht den Allwetterzoo

Tierisch viel los am ersten Sommerferien-Wochenende

Münster -

Als hätte der Allwetterzoo nicht schon genug Tiere, gesellen sich am ersten Sommerferien-Wochenende ein paar weitere Exemplare dazu. Die drohen in der Masse allerdings nicht unterzugehen. Schließlich sind die Maus, Käpt’n Blaubär oder der kleine Maulwurf nicht nur in allen Altersklassen bestens bekannt – sie haben auch ein buntes Programm mitgebracht.