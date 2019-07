Tausende Besucher beim Nachtflohmarkt an der Promenade

Trödelmarkt in Münster

Münster -

Trotz widriger Wetterbedingungen kamen Tausende Besucher schon am frühen Freitagabend auf den Nachtflohmarkt an der Promenade. Allerdings waren auch deutliche Lücken in den Händlerreihen zu erkennen.