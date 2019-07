Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr entdeckte eine Polizeistreife ein Graffiti auf einer Nebentür des türkischen Generalkonsulats an der Lotharingerstraße. Die Farbe war bei Entdeckung der Tat noch nicht getrocknet und wurde vermutlich unmittelbar vor Eintreffen der Beamten aufgebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die Behörde bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter ✆ 27 50.