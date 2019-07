Die Zuchtschau des Deutschen Teckelklubs 1888 der Gruppe Münster-Ascheberg findet am kommenden Sonntag (21. Juli) statt. Ab 11 Uhr treffen sich Besitzer, Züchter und Dackelinteressierte mit ihren Hunden auf dem Vereinsgeländer der Teckelgruppe am Wilhelmshavenufer 110 in Münster.

Ein vom Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) anerkannter Richter beurteilt die im Rahmen der Zuchtschau vorgestellten Dackel nach den weltweit gültigen Kriterien, heißt es in der Ankündigung. Sein Urteil sei entscheidend für den möglichen Zuchteinsatz der Hunde. Darüber hinaus werde er den schönsten Hund der Schau auserwählen. Außerdem gibt es ab 12 Uhr ein Dackelrennen. Fliegende Dackelohren werden von einer Fotografin fotografisch festgehalten. Bei Kaffee und Kuchen haben Besucher Gelegenheit, mit Züchtern und Haltern dieser Rasse ins Gespräch zu kommen. Für jeden Hundebesitzer besteht im Rahmen der Zuchtschau die Möglichkeit, seinen Vierbeiner von einer Fotografin professionell ins Bild setzen zu lassen.