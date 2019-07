Graffiti an der Außenfassade

Münster -

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter ein 100 Mal 40 Zentimeter großes Graffiti an die Außenfassade des 1. Deutsch-Niederländischen Korps am Schlossplatz gesprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen.