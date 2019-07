Rückwärts musste der Befehl zum Fliegen gesprochen werden, dann konnte der Teppich abheben, den der kleine Aladin geliehen bekommen hat. „Geilf Hcippet“ wird somit aus „Flieg Teppich“ – und das brachte Kinderkanal (Kika)-Moderator Julian Janssen, bekannt als „Checker Julian“, den kleinen und großen Besuchern bei.

Abenteuer in einer großen Stadt

Am Sonntag lief die Vorschau des neuen Animationsfilms „Kleiner Aladin und der Zauberteppich“ im Cineplex-Kino. Die Kinder konnten es nach dem gemeinsamen Üben mit Checker Julian schnell nachsprechen. Mit Spannung sahen Große und Kleine zunächst im Kinosaal den Film, das Abenteuer des Aladin, der aus seinem kleinen Dorf in die weite Welt reisen wollte. Er kommt in eine große Stadt, wo er Abenteuer bestehen muss, aber mit Witz und List alles meistert und glücklich wieder bei seinen Eltern landet.

Nach der Vorschau stand „Checker Julian“ im Kinosaal für die Zuschauer Rede und Antwort. So wollten sie wissen, wie die Geräusche gemacht werden – besonders von den gefräßigen Krokodilen. Das übte der Checker direkt mit den Kindern.

In drei Tagen synchronisiert

Wichtig beim Synchronisieren war für „Checker Julian“, Sprache und Bild in Übereinstimmung zu bringen. Originalsprache des Films war dänisch. Und diese Aufgabe hatte er in drei Tagen geschafft. Da er Aladin synchronisierte, der im Film zehn Jahre alt ist, musste er die tiefe Stimme eines 25-Jährigen verstellen und höher sprechen. Viele Kinderaugen strahlten, als Checker sich anschließend in der Halle am Autogrammtisch Zeit für sie nahm, Autogrammkarten verteilte und für ein Foto bereitstand.