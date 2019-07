Sie machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt: Seit Freitag campen 102 Mädchen und Jungen im Wienburgpark. Noch bis Freitag (19. Juli) findet dort das Kindercamp statt. 80 Kinder aus Münster und 22 aus den polnischen Städten Lublin und Zabrze haben ihre Zelte aufgeschlagen. Die Woche steht unter dem Motto „Villa Kunterbunt“. Pippi Langstrumpf, ihr Pferd Kleiner Onkel, der Affe Herr Nilsson und Pippis Freunde Tommy und Annika begleiten die Kinder also durch die Ferienfreizeit der Stadt.

„König von Taka-Tuka-Land“

Montag gab es im Kindercamp hohen Besuch: Oberbürgermeister Markus Lewe schaute vorbei – und wurde von den Betreuern prompt zum „König von Taka-Tuka-Land“ ernannt. Mit großem Jubel wurde er von den Kindern, die zwischen acht und 13 Jahre alt sind, empfangen.

„Ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder Gäste aus Lublin und Zabrze dabei haben“, begrüßte Lewe die Kinderschar. In Richtung der 17 Betreuer sagte er: „Vielen Dank an alle, die das vorbereitet haben.“ Einer davon ist Benedikt Bentler. Seit 19 Jahren ist er Betreuer beim Kindercamp. „Wir sind ein festes Team. Fast alle kommen jedes Jahr wieder“, sagt er. Einige reisen dafür sogar aus Berlin, Lübeck oder Köln an.

Auch Jutta Möllers, Vorsitzende des Kinder- und Jugendausschusses und nach eigenen Angaben „großer Pippi-Langstrumpf-Fan“, schaute vorbei. Sie gab den Kindern ein Zitat von Astrid Lindgren mit: „Seid frech und wild und wunderbar. Genau das wünsche ich euch für diese Woche.“

Der König verliert bei „Vier gewinnt“

Dann war „Taka-Tuka-Land-König“ Markus Lewe noch einmal gefordert: Gegen Kindercamp-Bewohner Mattes musste er im Spiel „Vier gewinnt“ antreten. Nach knapp einer Minute musste sich der König geschlagen geben: Mattes hatte bereits vier Steine in einer Reihe platziert. Zum Abschluss hatte Oberbürgermeister Lewe allen Kindern Muffins und Schokocroissants mitgebracht – eine gute Tradition im Kindercamp.