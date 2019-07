Rund 50 Prozent der bearbeiteten Fälle stammten aus dem sozialen Umfeld, die andere Hälfte resultierte aus situativen Konflikten (die Parteien kannten sich nicht und trafen zufällig aufeinander), heißt es in einer Pressemitteilung der Fachstelle. Als Hauptdelikte sind erneut Körperverletzung/gefährliche Körperverletzung zu nennen, gefolgt von Beleidigung, Sachbeschädigung und Betrug. Die Fachstelle ist Teil des Vereins sozial-integrativer Projekte (ViP) Münster und führt außergerichtliche Mediationen in Strafsachen für das gesamte Münsterland durch. Hervorzuheben ist hierbei, dass jede Konfliktpartei die freie Entscheidung über die Teilnahme an einem Täter-Opfer-Ausgleich trifft.

Die zentralen Gründe, warum Geschädigte an einem Täter-Opfer-Ausgleich teilnehmen, sind laut Fachstelle: Rückgewinnung des Sicherheitsgefühls, Abbau von Ängsten, Wiedergutmachungsleistungen und/oder Schadenersatz. Eine beschuldigte Person hat die Möglichkeit, glaubhafte Verantwortungsübernahme zum Ausdruck bringen, sich aufrichtig zu entschuldigen und Schadenersatz beziehungsweise Wiedergutmachung zu leisten, schreibt die Fachstelle weiter. Durch die persönliche Begegnung beider Seiten und deren aktive Gestaltung des Ausgleichsgesprächs erlangten die Parteien vor allem auf der emotionalen Ebene einen erheblichen persönlichen Gewinn. Deutlich über 90 Prozent der Ausgleichsgespräche mündeten in einen einvernehmlich-positiven Abschluss.

Im Vergleich zu einem offiziellen justiziellen Verfahren können Wiedergutmachung und/oder Schadenersatz im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs umgehend und unbürokratisch umgesetzt werden.

Ein Fallbeispiel: Ein Ehepaar hatte zu einer Nachbarschaftsfeier mit zahlreichen Gästen geladen. Die Beschuldigte vertrug aufgrund ihrer Diabeteserkrankung den Alkohol nicht und randalierte in den Räumlichkeiten der Gastgeber. Die Folge waren zwei Körperverletzungshandlungen und mehrere Sachbeschädigungen. Zweimal wurde deshalb die Polizei herbeigerufen. Im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs konnten zwischen den einzelnen Parteien Konfliktklärungen und Wiedergutmachungsregelungen getroffen werden, heißt es weiter. Alle Beteiligten zeigten sich überaus zufrieden mit den erzielten Ergebnissen, die zu einer grundlegenden sozialen Befriedung in der Nachbarschaft führten.