Der E-Scooter-Verleih Tier will seine Flotte in Münster ausbauen. Zu den aktuell 250 Elektrorollern sollen in den kommenden Wochen 150 hinzukommen, so Unternehmens-Sprecher Bodo von Braunmühl auf Anfrage unserer Zeitung. Zudem solle der Geschäftsbereich ausgebaut werden. E-Scooter fahren seit einem Monat durch Münster.