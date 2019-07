Eltern in Münster verlangen mit der Wahl der weiterführenden Schule die Gründung einer dritten städtischen Gesamtschule – Politik und Verwaltung haben mehrfach bekundet, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Beide sind sich einig, dass dies am Standort der bisherigen Sekundarschule Roxel geschehen soll.