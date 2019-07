Der Jugendliche wurde gegen 16.20 Uhr im Bereich des Schlossplatzes in Münster von einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes angetroffen. Dem jungen Mann geht es gesundheitlich gut, er wurde zur weiteren Betreuung dem Jugendamt Münster übergeben.

Die Polizei hatte seit bereits Dienstag nach dem Jugendlichen gesucht, der aus einer Asylantenunterkunft in Ahaus verschwunden war. Da der gehörlose 17-Jährige sowohl geistig behindert und auch wegen seiner Ortsunkundigkeit als orientierungslos eingestuft wurde, hatte die Polizei um Hinweise.

Daraufhin meldeten sich Zeugen, die gesehen hatten, wie der Vermisste am Dienstagnachmittag mit dem Zug nach Coesfeld gefahren und dort ausgestiegen sei. Am Mittwochmorgen trafen ihn Polizeikräfte schließlich wohlbehalten in Münster an.

Am Donnerstagmorgen wurde der Jugendliche erneut vermisst, bis er schließlich in Münster am Schlossplatz entdeckt wurde.