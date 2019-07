Kreuz-König und Herz-König, das waren die Karten die Hossein Ensan am Ende die schwindelerregend hohe Gewinnsumme von zehn Millionen Dollar einbrachten. Der in Münster lebende 55-Jährige hat sich bei der Poker-Weltmeisterschaft, dem Main Event der World Series of Poker, den Sieg erspielt. Am letzten Turniertag nahm er den letzten beiden verbliebenen Konkurrenten alle Chips ab und sicherte sich neben dem Millionen-Preisgeld das begehrte Sieger-„Bracelet” - ein goldenes, mit Diamanten besetztes Armband. Er ist erst der zweite Deutsche, der das Turnier für sich entscheiden konnte, 2011 gewann der damalige Student Pius Heinz die Poker-WM .

Ensan führte vor dem Finale das Spielerfeld an und setzte sich am Ende gegen den Italiener Dario Sammartino durch, der als Zweitplatzierter sechs Millionen Euro gewann. Der Dritte, Alex Livington aus Kanada, erhielt vier Millionen Dollar. Bei der zweitgrößten Poker-Weltmeisterschaft aller Zeiten saßen an den Tischen zu Beginn mehr als 8500 Spieler, die alle ein Startgeld von 10.000 Dollar gezahlt hatten. In zehn - oft an die zwölf Stunden langen - Turniertagen wurde schließlich der Sieger ermittelt. Allein am Finaltag wurden die Karten knapp 300 Mal verteilt. Die 301. Hand brachte dem Münsteraner dann den Sieg, der von seinen Fans im Casino lautstark gefeiert wurde.

Ensan stammt aus dem Iran und lebt seit 1990 in Deutschland. Seit 2013 nimmt er regelmäßig an großen Turnieren teil. Vor dem Turnier in Las Vegas hatte er bereits Poker-Preisgelder von über zwei Millionen Euro erspielt .

Bei seinen Kontrahenten ist der Münsteraner durchaus beliebt. So sagte der unterlegene Sammartino nach seiner Niederlage: „Er ist ein wirklich toller Typ. Ich kenne ihn schon lange und freue mich wirklich für ihn, auch wenn ich natürlich lieber selbst gewonnen hätte.”