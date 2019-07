Altes Handwerk in Aktion

Jedes Jahr findet am dritten Sonntag im Juli der Westfälische Töpfermarkt auf dem Mühlenhof statt – am kommenden Sonn tag (21. Juli) sogar bereits zum 21. Mal. 20 Töpfer sind mit dabei, die auf dem Gelände am Theo-Breider-Weg ihre Stände aufbauen und ihre Waren zum Verkauf anbieten.

Das Angebot ist vielfältig: Geschirr, Vasen, Gartenskulpturen und vieles mehr sind auf dem Töpfermarkt zu finden, wie der Veranstalter ankündigt. Wer es ausgefallen und bunt mag, wird ebenso fündig wie Liebhaber der klassischen Formen und Farben.

Zahlreiche Mitmachaktionen

Wer selbst das Töpfern für sich entdecken möchte, hat dazu ebenfalls Gelegenheit: Sowohl Kinder als auch Erwachsene können sich an einem Stand kreativ ausprobieren. Für Kinder gibt es außerdem eine Mitmach-Aktion: Sie können aus Gips Tiere, Blumen und andere Formen gießen und mit nach Hause nehmen.

Außerdem können Besucher vorgefertigte Gefäße erwerben und mit dabei sein, wie diese in einem Freilandofen mit einer speziellen Technik gebrannt werden.

Im alten Museumsbackhaus ist der Bäcker im Einsatz und bietet Brote und Hefezöpfe an. Auch in der Schreinerei gibt es etwas zu sehen: Dort führt der Drechsler seine Arbeit vor und erklärt, worauf es dabei ankommt.

Aktuelle Ausstellungen geöffnet

Alle weiteren Gebäude des Museums sind ebenfalls geöffnet und können besichtigt werden. Das gilt auch für die aktuellen Ausstellungen: Im Webers Kotten ist noch bis Oktober die Ausstellung „Vorgestellt und aufgebaut. Die Musealisierung des Münsterlands im Freilichtmuseum Mühlenhof seit den 1960er-Jahren“ zu sehen.

Auf dem Gelände und in einigen Museumshäusern kann man zudem bis zum 1. September die Exponate der Ausstellung „Früher war alles besser“ der Klasse Löbbert der Kunstakademie Münster entdecken.

Das Café Dorfkrug und der Biergarten sind ebenfalls geöffnet.

Zum Thema Der Töpfermarkt beginnt um 10 Uhr und endet um 18 Uhr. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Ein kostenloser Besuch des Cafés ist an diesem Tag leider nicht möglich. ...