Es fängt mit der Schmerztablette vor dem Handballspiel der Thekenmannschaft an, oder der Aspirinpille vor dem Freizeitlauf. Oder mit dem Eiweißpräparat, das es im Fitnessstudio zu kaufen gibt. „Es fängt harmlos an und mündet nicht selten in stark gesundheitsgefährdendes Verhalten“, sagt Dr.