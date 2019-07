Von Samstag (20. Juli), 7 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag (21. Juli), 22 Uhr, fahren die Busse an der Weseler Straße eine Umleitung auf Höhe Kerkheideweg und Boeselagerstraße, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. In dieser Zeit soll die Weseler Straße gesperrt werden, weil das Unternehmen Brillux eine Brücke über die Weseler Straße einschwenken möchte.

Umleitungen stadteinwärts

Von den Umleitungen betroffen sind die Linien 15, 16 und N84 sowie 4 und 7, die den Abschnitt zurzeit aufgrund der Sperrung am Inselbogen nutzen. In Richtung Clemenshospital, Kriegerweg, Albachten und Mecklenbeck fahren die Busse der Linien 4, 7, 15, 16 und N84 nach der Haltestelle P+R Weseler Straße über Boeselagerstraße, Mecklenbecker Straße und Fritz-Stricker-Straße zurück auf die Weseler Straße.

Sie können die Haltestellen Boeselagerstraße, Kerkheideweg/Brillux und Mersmannstiege nicht anfahren. Als Ersatzhaltestellen empfehlen die Stadtwerke P+R Weseler Straße, Vagedesweg und Umspannwerk.

Umleitungen stadtauswärts

In Richtung Hauptbahnhof, Kinderhaus und Tannenhof fahren die Busse der Linien 15, 16 und N84 ab dem Umspannwerk über Mersmannstiege, Geringhoffstraße, Kappenberger Damm und Franz-Hitze-Straße zum Inselbogen.

Sie können die Haltestellen Mersmannstiege, Kerkheideweg/Brillux, Boeselagerstraße, P+R Weseler Straße und Buckstraße nicht anfahren. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke Umspannwerk, Siebenbürgenweg, Oberschlesier Straße und Inselbogen. Alternativ können die Linien 10 und N83 genutzt werden.