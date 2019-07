Den Auftakt bildet am Freitag (19. Juli) der Newcomer-Liedermacher „Kaum Jemand“, der am Klavier verträumte, aber auch satirische Songs zum Besten gibt, heißt es in einer Ankündigung. Danach liefert die „Jan Felix Band“ eine gut gelaunte Mischung aus Soul, Rock, Pop, Jazz und Blues, die sich an Menschen mit Liebe zum Leben und zur guten Musik richtet.

Als lokaler Main Act erschaffen die Ingenious Ras­cals mit markantem Folk-Rock-Sound eine mitreißende Atmosphäre voller Emotion und Abwechslung. Den Freitag abschließen wird die 25-jährige Lucie Licht aus Köln. Sie schafft laut Ankündigung des Veranstalters den Spagat zwischen wohldosierter Rock-Attitüde, poppig-frechen Melodien und tiefgründiger Singer-Songwriter-Emotionalität.

Programm am Samstag

Damit noch nicht genug – am Samstag geht es weiter mit Sophy West, einer jungen Singer-Songwriterin aus Münster, die mit einer Kombination aus Groovepop, Soul/Funk und Texten voller Persönlichkeit ihre Zuhörer zum Nachdenken anregt. Der Pop-Sound des zweiten Newcomer-Acts Jo Zeeland geht direkt ins Ohr. Ob komplett akustisch, upbeat oder im synthetischen Gewand: Der Münsteraner zieht alle Register, um Herzen – und das Tanzbein – zu bewegen.

Danach wird es wieder tiefgründig mit Fina, dem Münster-Main-Act des Abends: Sie kleidet ihre Gefühle und Gedanken in eingängige Refrains und pulsierende Arrangements, die die Zuhörer in ihren Bann ziehen. Mit James McKenzie findet das Hafenwochenende ein Ende. Mit seiner Gitarre und authentischem Alt-Folk entlässt der schottische Singer-Songwriter mit Wahlheimat in Nürnberg das Publikum in die Sommernacht.

Das Treibgut-Festival gehört bereits seit fünf Jahren zu Münsters Sommer. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten. Los geht es jeweils ab 18 Uhr, das Boot legt vor dem Hot Jazz Club an. Musik gibt es bis 22 Uhr.