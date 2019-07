Wuselig ging es auch am Donnerstag wieder bei der Stadtranderholung zu. Die einen zimmerten bei Kaiserwetter an ihren Hütten herum, andere kickten oder malten. Zwei Gruppen machten sich auch auf den Weg zur Töpferei von Rembert Schäfer, wo jedes Kind seine individuelle Schale oder einen Bleistiftigel formen konnte, die nun trocknen müssen, dann gebrannt werden und wohl am Ende der Sommerferien abgeholt werden können.

Turbulent ging es am Nachmittag zu, als die Feuerwehr auf der Wiese neben dem Stadtranderholungsgelände für einen feucht-fröhlichen Badespaß sorgte. Nicht wenige waren am Ende des künstlichen Wasserregens pitschenass.