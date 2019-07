Der tragische Unfall einer 77-jährigen Pedelec-Fahrerin wirft weiter Fragen auf. Die Frau war vor knapp zwei Wochen in eine Baugrube der Stadtwerke an der Steinfurter Straße gestürzt und wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Wieso es zu dem Unfall kam, ist bislang noch nicht geklärt.