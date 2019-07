Benni Over und sein Einsatz für die Orang-Utans

Die Orang-Utans im Allwetter Zoo haben jetzt einen Schirmherren. Der 28-jährige Benni Over, selbst ernannter Orang-Utan-Botschafter, nahm am Freitagmittag die Urkunde von Zoo- Kuratorin Dr. Simone Schehka entgegen. Over setzt sich seit fünf Jahren für den Schutz der Orang-Utans und die Wiederaufforstung ihres Lebensraumes in Indonesien ein.

Obwohl der 28-Jährige unheilbar an Muskeldystrophie Duchemme – einem Muskelschwund – erkrankt ist und mittlerweile nur noch Finger, Augen und Zehen bewegen kann, hält ihn das nicht davon ab, Kinder und Jugendliche zu der akuten Bedrohung der Menschenaffen durch die Rodung des Regenwaldes zu informieren.

Ein Herzensanliegen

„Seit einem Besuch des Orang-Utan-Geheges im Berliner Zoo vor fünf Jahren, hat er sich deren Rettung in den Kopf gesetzt“, sagt Bennis Vater Klaus Over, der zusammen mit seiner Frau Connie Bennis Arbeit unterstützt. Sie haben das Kinderbuch „Henry rettet den Regenwald“ geschrieben, aus dem sogar ein Trickfilm gemacht wurde.

„Wir waren sofort beeindruckt von Bennis Einsatz und beteiligen uns gerne an dem Wiederaufforstungsprogramm“, sagt Schehka. „Für mich war es auch persönlich ein Herzensanliegen, da ich mich auch als Koordinatorin des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für den Schutz der Affen einsetze“, so Schehka weiter.

Tiere im Allwetterzoo Münster 1/59 Pelikane, Tiger, Erdmännchen & Co.: Entdecken Sie mit unseren Bildern den Allwetterzoo! Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Noch gar nicht rosa: ein Flamingo-Küken im Oktober 2016. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Schnee? Der Gepard trägt es mit Fassung. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gar nicht braun, so ein syrischer Braunbär... Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Tiger Fedor kam im Juli 2017 in den Allwetterzoo. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Nachwuchs bei den Nashörnern: Amiri kam am 20. Mai 2017 zur Welt. Auf unserem Foto ist sie schon fast drei Monate alt. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Malaienbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein lustiges Outfit tragen die Bongos. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ist das bequem? Ein Malaienbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Bad in der Sonne: ein amerikanischer Nasenbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Hier fürchtet ihn niemand: Der Wolf ist im Zoo willkommen. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Nein, das juckt nicht: Ein Vogel ist auf dem Nashorn-Horn gelandet . . . Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

. . . und fliegt wieder weg. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Nachwuchs bei den Nashörnern: Amiri kam am 20. Mai 2017 zur Welt. Auf unserem Foto ist sie schon fast drei Monate alt. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Zwei Pelikane. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Pelikan. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Eine stolze Pracht trägt der Kronenkranich. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Er ist klein, und dann duckt er sich auch noch: ein junger Straß. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Im Afrika-Berich gibt es auch Defassa-Wasserböcke. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Tigerin Nely wundert sich, dass das Wasser in ihrem Gehege zugewuchert ist. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Auch sie landen im Zoo: Störche. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Tiger-Dame Nely. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Tiger-Dame Nely. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gar nicht rosa: ein Flamingo-Küken im Oktober 2016. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gar nicht rosa: ein Flamingo-Küken im Oktober 2016. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Immer auf der Hut: Erdmännchen. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein durstiger Defassa-Wasserbock. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Geduckt: ein Strauß. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Kronenkranich. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Diese Wildkatze hat Punkte - also ist es ein Gepard. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Brillenpinguine. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Brillenpinguine leben eigentlich an der afrikanischen West- und Südküste, deshalb finden sie es in Münster nicht viel zu warm. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Syrischer Braunbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Syrischer Braunbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Bongos sehen komisch aus. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gänsegeier im Schnee Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gepard Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Brillenpinguine Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Trampeltier mit Schnee-Schnute. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Wolf. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Syrischer Braunbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gepard im Schnee. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Wolf lugt hervor. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Wer erkennt die Unterschiede? Die Tiger Nely (links) und Fedor. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Bauchlandung: zwei Brillenpinguine. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Kaum bekannt, aber auch niedlich: ein chinesischer Muntjak. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Kegelrobbe Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Kegelrobbe Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Oran Utan Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Botschafter für Umweltschutz

Ebenfalls einbringen wollen sich Prof. Dr. Kai Müller und Dr. Dennise Stefan Bauer als Direktor- und technischer Leiter des Botanischen Gartens in Münster. „Die Pflanzen bilden die natürliche Lebensgrundlage für bedrohte Arten wie den Orang-Utan. Daher sollten wir als Botaniker auch vertreten sein, wenn es um Naturschutz geht“, sagt Bauer. Sein Kollege ergänzt: „Das Problem ist global.“ Jeder müsse sich fragen, was er zum Arten- und Klimaschutz beitragen könne.

Alle waren sich einig: Der Orang-Utan ist ein guter Botschafter für Umwelt- und Artenschutz. Benni will mit dieser Botschaft besonders Kinder erreichen. Sie würden sich mit dem drohenden Aussterben der Affen nicht abfinden und könnten ihre Eltern überzeugen, sich einzusetzen. Denn Benni wünscht sich, „dass alle etwas ändern und jeder etwas macht“.