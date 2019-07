Ein bellendes Plädoyer

Martin Rütter kommt am 6. Februar erneut in die Halle Münsterland

Münster -

Martin Rütter ist nicht nur ausgewiesener Hunde-Experte, er gibt auch gerne den Anwalt der Vierbeiner. Denn aus seiner jahrelangen Erfahrung weiß er: All das, was Menschen an Problemen an ihrem Hund identifizieren, ist zumeist auf die Halter zurückzuführen. Am 6. Februar kommt Rütter erneut in die Halle Münsterland und fordert für seine tierischen Klienten energisch „Freispruch!“.