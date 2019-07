Münster -

Das Toleranz-Level für Lesben und Schwule ist in Deutschland vermutlich höher als jemals zuvor, und mittlerweile gibt es sogar ein „drittes Geschlecht“. Trotzdem werden Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Identität noch immer diskriminiert. Hierzulande und rund um den Globus. Der CSD 2019 in Münster will im August auch darauf hinweisen.