Ring bleibt nach Wasserrohrbruch auch am Dienstagmorgen gesperrt

Nach Angaben der Stadtwerke ist eine Hauptwasserleitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern geplatzt. Durch den Druck wurde die Fahrbahndecke angehoben. Mitten auf dem Lublinring klaffte ein großes Loch. Der Ring wurde zwischen der Gartenstraße und Kanalstraße gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Techniker sperrten die Hauptwasserleitung und legten die Leitung frei, erklärte Daniela van der Pütten, Sprecherin der Stadtwerke. Die genaue Ursache sei jedoch nicht gefunden worden. „Erdbewegungen könnten ein Faktor gewesen sein”, hieß es am späten Montagabend in einer Mitteilung der Stadtwerke. Noch in der Nacht sollte ein Teilstück des Rohrs ausgetauscht und die Leitung in Betrieb genommen werden.

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring 1/28 Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Auswirkungen am Dienstag

Der Rohrbruch werde auch in den Morgenstunden des Dienstags Auswirkungen auf den Verkehr haben, war sich Andreas Beermann-Wensing, leitender Stadtwerke-Ingenieur für diesen Einsatz, am Abend sicher, als er sich vor Ort ein Bild von dem Ausmaß des Schadens machte. Wie lange die Straße gesperrt und was repariert werden muss, darüber wollte der Fachmann kurz nach dem Wasserrohrbruch nicht spekulieren. Erst werde man den Schaden prüfen, dann könne man Schlüsse ziehen und sagen, wie lange die Straße gesperrt bleiben muss.

Später teilten die Stadtwerke mit, dass mindestens bis zum Mittag mit einer Fortsetzung der Vollsperrung zu rechnen sei. Ob der Lublinring an der Schadensstelle am Dienstag überhaupt wieder für den Verkehr freigegeben werde, stehe noch nicht fest.

Busse erheblich verspätet

Bereits am Montagabend wurde der Ring zwischen der Gartenstraße und Kanalstraße gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Weil sich an der Kreuzung Ring/Kanalstraße der Verkehr stark staute, sperrte die Polizei den Ring zeitweise einseitig bereits ab der Grevener Straße.

Auch Buslinien wie die Ringlinie waren von der Sperrung stark betroffen. Es kam zu erheblichen Verspätungen.

Ohnehin ist der Ring an dieser Stelle aufgrund der Sperrung der Kanalstraße für den Durchgangsverkehr derzeit ein Nadelöhr.

Busumleitungen Die Buslinien 6 und 8 der Stadtwerke Münster fahren am Dienstag zunächst stadteinwärts über die Gartenstraße und Hörsterstraße zum Bült bzw. stadtauswärts über Stadttheater, Lotharinger Straße, Hörsterstraße und Gartenstraße zum Niedersachsenring. Die Ringlinie 34/35 fährt bis auf Widerruf in beiden Richtungen über Grevener Straße, Steinfurter Straße, Neutor, Münzstraße, Bült, Fürstenbergstraße, Gartenstraße und Niedersachsenring. Alle aktuellen Änderungen finden Sie auch unter: stadtwerke-muenster.de . ...

Haushalte ohne Trinkwasser

Einige Haushalte am Lublinring hatten aufgrund des Wasserrohrbruchs seit Montagabend auch kein Trinkwasser mehr, diese Haushalte werden an einer Entnahmestelle mit Frischwasser versorgt, sagte Daniela van der Pütten.