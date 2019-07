Ring bleibt nach Wasserrohrbruch eine Woche lang gesperrt

Ein Rohrbruch mit immensen Folgen: Nach Angaben der Stadtwerke Münster ist am frühen Montagabend unter dem Ring eine Hauptwasserleitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern geplatzt. Durch den Druck wurde die Fahrbahndecke angehoben, die Bürgersteige in Nähe des Edeka-Centers wurden unterspült. Mitten auf dem Lublinring klaffte ein großes Loch. Techniker sperrten die Hauptwasserleitung und legten die Leitung frei. Der Ring wurde zwischen der Gartenstraße und Kanalstraße gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Die schlechte Nachricht: Durch das ausgetretene Wasser ist ein „massiver Schaden” angerichtet worden, erklärte Daniela van der Pütten, Sprecherin der Stadtwerke am Dienstagmorgen. Der Lublinring müsse für Reparaturarbeiten etwa eine Woche lang gesperrt bleiben. Zunächst werden rund 1000 Quadratmeter Fahrbahn abgetragen, dann müsse die darunter liegende Kiesschicht neu verdichtet werden, bevor schließlich eine neue Fahrbahn aufgetragen werde. Die Sperrung sei „natürlich total ärgerlich”, sagte van der Pütten. Dass der Rohrbruch aber in der verkehrsärmeren Ferienzeit passiert sei und dann trotz Urlaubszeit direkt Fachfirmen zur Verfügung stünden, um den Schaden zu beheben, sei die positive Seite des Vorfalls.

Warum das Rohr unter der Fahrbahn gebrochen ist, ist unklar. Erdverschiebungen beispielsweise durch zahlreiche Bauarbeiten in vergangenen Jahren und Jahrzehnten könnten dazu beigetragen haben, heißt es von den Stadtwerken. „Man wird es im Zweifel aber nie herausfinden”, sagte van der Pütten am Dienstagmorgen.

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring 1/28 Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Wasserrohrbruch auf dem Lublinring mit Straßenvollsperrung bis Morgen Vormittag Foto: ah

Umleitungen

Um den Verkehrsfluss einigermaßen zu steuern, werden jetzt vom Ordnungsamt Umleitungen eingerichtet. Das Problem: Wegen der Sperrung der Kanalstraße für den Durchgangsverkehr war der Ring an der Stelle ohnehin schon ein Nadelöhr.

Busumleitungen Die Buslinien 6 und 8 der Stadtwerke Münster fahren am Dienstag zunächst stadteinwärts über die Gartenstraße und Hörsterstraße zum Bült bzw. stadtauswärts über Stadttheater, Lotharinger Straße, Hörsterstraße und Gartenstraße zum Niedersachsenring. Die Ringlinie 34/35 fährt bis auf Widerruf in beiden Richtungen über Grevener Straße, Steinfurter Straße, Neutor, Münzstraße, Bült, Fürstenbergstraße, Gartenstraße und Niedersachsenring. Alle aktuellen Änderungen finden Sie auch unter: stadtwerke-muenster.de . ...

Busse erheblich verspätet

Bereits am Montagabend wurde der Ring zwischen der Gartenstraße und Kanalstraße gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Weil sich an der Kreuzung Ring/Kanalstraße der Verkehr stark staute, sperrte die Polizei den Ring zeitweise einseitig bereits ab der Grevener Straße. Auch Buslinien wie die Ringlinie waren von der Sperrung stark betroffen. Es kam zu erheblichen Verspätungen.

Haushalte ohne Trinkwasser

Einige Haushalte am Lublinring hatten aufgrund des Wasserrohrbruchs seit Montagabend auch kein Trinkwasser mehr, diese Haushalte wurden an einer Entnahmestelle mit Frischwasser versorgt, sagte Daniela van der Pütten. In der Nacht wurde das defekte Teilstück des Rohres dann ersetzt, so dass das Wasser wieder durch die Leitung lief.