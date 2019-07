Verkehrschaos auf dem Ring

Münster -

Nichts ging mehr: Ein Wasserrohrbruch unter der Fahrbahn des Lublinrings zwischen Kanalstraße und Gartenstraße hat am frühen Montagabend (22. Juli) in Münster für ein erhebliches Verkehrschaos und Stau gesorgt. Der Schaden hat auch Auswirkungen auf den Verkehr am Dienstag.